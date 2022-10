Super Mario Bros: il primo trailer riaccende l’odio di internet verso Chris Pratt

Ieri sera, erano da poco passate le 22 in Italia, Nintendo, Illumination e Universal hanno svelato il primo trailer di Super Mario Bros Il Film, il lungometraggio animato basato sulla popolare IP videoludica in arrivo nelle sale nell’aprile del 2023 in cui Chris Pratt, Jack Black e Charlie Day saranno le voci originali di, rispettivamente, Super Mario, Bowser e Luigi.

C’era molta attesa nei confronti di questo video perché stiamo parlando di uno dei franchise videoludici più famosi di sempre, se non del più noto in senso assoluto, che ritorna sul grande schermo a 30 anni di distanza dal fallimentare (s)cult movie con Bob Hoskins e John Leguizamo. E c’era anche molta attesa perché si è trattato della prima volta della nuova voce di Super Mario considerato che, per doppiarlo nel voice cast originale, è stata appunto scelta una celebrità come Chris Pratt e non quella abituale di Charles Martinet che, dal 1995, è la voce ufficiale del baffuto idraulico – e svariati altri personaggi del Mondo dei Funghi – nei videogame della Nintendo.

Ma, in virtù del fatto che ormai da diverso tempo internet odia Chris Pratt per una serie di ragioni che trovate anche riassunte in questo articolo di Yahoo, c’era anche una certa aspettativa per il feedback che ci sarebbe stato online per il suo doppiaggio.

E, come previsto, i social hanno risposto in maniera negativa. A seguire potete trovare qualche tweet decisamente critico verso il doppiaggio del protagonista di Guardiani della galassia e Jurassic World. Il tono generale, come potete constatare voi stessi, è all’insegna del fatto che Chris Pratt faccia, sostanzialmente, la sua voce mentre Jack Black si cala anima e corpo nel carapace puntuto di Bowser.

who would have thought that chris pratt's big secret voice in the mario movie would be his normal speaking voice — Hard Drive (@HardDriveMag) October 6, 2022

me listening to chris pratt's voice come out of mario's mouth pic.twitter.com/yH3IKPjMBm — allegra frank (@LegsFrank) October 6, 2022

You can tell Jack Black put a ton of love and heart into his Bowser voice, while Chris Pratt just uh… spoke? Kinda weird but the visuals are absolutely fucking stellar, and I love the general vibe of the whole thing. I'm excited for this dang Mario movie. pic.twitter.com/fDrrKEZxcs — CircleToonsHD (@CircleToonsHD) October 6, 2022

Chris Pratt saying he worked so hard on the Mario voice only for it to sound like Chris Pratt is the funniest thing — Comet 🐑🌟 | Lumi Pilot | Workin' on comms (@starteas) October 6, 2022

All this speculation about how Chris Pratt is gonna do Marios voice and it turns out, it’s just Chris Pratt’s normal voice — LonelyGoomba (@LonelyGoomba) October 6, 2022

JACK BLACK IS DOING A CHARACTER VOICE AND CHRIS PRATT IS MOST DEFINITELY NOT — Houston Coley (@blockbustedpod) October 6, 2022

definitely unlike anything I’ve ever heard before https://t.co/2C0ptWhhcK — Tom Warren (@tomwarren) October 6, 2022

Con tutta probabilità si tratterà dell’ennesimo caso in cui il cosiddetto sentiment social, anche se negativo, difficilmente andrà ad impattare in una qualche maniera sui risultati commerciali di un film basato su un brand pesantissimo e amatissimo da grandi e piccini realizzato da uno studio come la Illumination che, da Cattivissimo Me a Sing passando per I Minion, è una vera e propria garanzia al box-office.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

