Milly Alcock sarà Supergirl nel film Supergirl: Woman of Tomorrow dei DC Studios.

Il personaggio è stato interpretato per anni (2015-2021) in formato televisivo, nell’Arrowerse, da Melissa Benoist. L’attrice ha quindi voluto regalare un consiglio alla nuova super eroina: tenere a mente il pubblico per cui stai lavorando.

Afferma Benoist in un’intervista con Collider:

Penso che ciò che mi ha sempre motivato mentre lavoravo a quello show fosse il pubblico e per chi sapevo di recitare. Certo, so che lei è un personaggio iconico che abbraccia molte generazioni di fan, ma le persone per cui stavo facendo quel programma mentre lo stavamo realizzando erano le giovani donne, e se tenevo questo in mente, rendeva sempre tutto più accettabile.

I lavori al nuovo film inizieranno non appena saranno conclusi quelli per Superman. La sceneggiatura è stata scritta da Ana Nogueira, basandosi sul fumetto omonimo di Tom King e Bilquis Evely Supergirl: la donna del domani.

