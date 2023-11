Si torna a parlare di Superman: Flyby, l’adattamento cinematografico di Superman mai realizzato ad opera di J.J. Abrams e riposto nelle mani di McG e Brett Ratner.

Nei panni del protagonista avrebbero potuto esserci Matt Bomer, come rivelato nel 2015, ma anche Brandon Routh e lo stesso Henry Cavill, poi scelto da Zack Snyder per L’Uomo d’acciaio.

Prima ancora di Matt Bomer, il ruolo era stato offerto a Josh Hartnett, che in una foto appena diffusa – come potete vedere a seguire – appare in costume di scena.

Scritto da J.J.Abrams e con McG in cabina di regia, il film era in pre-produzione avanzata nel 2002, quando venne bloccato a causa del budget troppo elevato (si parlava di ben 400 milioni di dollari), ed era ispirato a The Death of Superman e all’arte di Alex Ross.

