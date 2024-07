Negli scorsi giorni sono trapelate molte foto dal set di Superman, l’attesissimo cinecomic DC firmato da James Gunn.

Ma alcune foto possono essere considerate spoilerose? A quanto pare no. Lo stesso Gunn ha specificato su Threads che le foto trapelate in rete non contengono nessuno spoiler sulla pellicola:

Nemmeno un po’. Non girerei mai un grosso spoiler all’aperto nel bel mezzo della città.

Superman di James Gunn arriverà al cinema l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

