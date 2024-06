Il regista James Gunn si è rivolto ai social per ricordare il primo provino di David Corenswet e Rachel Brosnahan per i ruoli di Clark e Lois nel suo Superman.

Un anno fa David e Rachel hanno fatto il provino per Clark e Lois. Quando hanno letto la sceneggiatura insieme per la prima volta è stato come una magia. È stato un anno meraviglioso con due degli attori più straordinari, vivaci e meticolosi con cui abbia mai avuto l’opportunità di lavorare. Non vedo l’ora di vederli sullo schermo tra poco più di un anno.