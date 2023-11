Mancano ormai poche settimane all’inizio delle riprese di Superman: Legacy, e così David Corenswet sta proseguendo nell’allenamento per arrivare pronto sul set del film di James Gunn, la cui uscita recentemente è stata confermata per il 25 luglio 2025.

Già nei precedenti avvistamenti Corenswet aveva palesemente messo su massa muscolare, ma ora è il personal trainer italiano Paolo Mascitti a offrirci uno sguardo sulla montagna di muscoli che ha accumulato. Mascitti è un noto trainer delle star, che aiuta gli attori a mettersi in forma per ruoli fisicamente impegnativi (ha allenato, tra gli altri, Charlize Theron, Halle Berry e Tom Ellis). La foto che ha pubblicato ieri, in cui ha taggato Superman e la DC, dovrebbe placare anche i fan più scettici circa la forma fisica che avrà il nuovo Uomo d’Acciaio…

Nel film, David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer.

Le riprese di Superman: Legacy, diretto da James Gunn, partiranno all’inizio del 2024 e l’uscita è fissata per l’11 luglio 2025.

