James Gunn ha pubblicato su Threads una foto della mascotte Nora del reparto artistico di Superman: Legacy, il suo cinecomic DC ora in fase di pre-produzione.

Inutile dire che lo scatto ha fatto scatenare i fan che hanno già visto nell’immagine una conferma indiretta della presenza di Krypto nel film.

Sullo sfondo, come segnalato da Comicbook, i fan hanno notato la presenza di Superman: The Legend Returns, un poster del 1988 per commemorare il 50° anniversario di Superman; Superman (Vol. 1) #712, un numero del 2011 intitolato “Lost Boy: A Tale of Krypto the Superdog”; e Adventure Comics #210 del 1955, che di fatto ha segnato la prima apparizione di Krypto.

Ma non è tutto: su Twitter i fan si sono sbizzarriti arrivando a suggerire che sullo sfondo, nella stanza, ci sia un prototipo del nuovo costume di Superman.

L’uscita di Superman: Legacy è prevista per l’11 luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana.

Nel cast David Corenswet nei panni di Clark Kent e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane. Accanto loro Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho.

