È decisamente improbabile che James Gunn stia già scegliendo attori per il sequel di Superman: Legacy e progetti affini non in fase di sviluppo.

Nonostante il regista abbia tutte le intenzioni di costruire un universo dalle fondamenta molto forti, con più film collegati tra di loro, la scelta degli attori non è al primo posto.

In un post su Threads, come riportato da Comicbook, Gunn ha smentito un aspetto legato ad alcune voci sul cast:

Ogni giorno mi chiedono di commentare le voci sui vari attori scelti per vari ruoli. Voglio solo darvi una regola generale se vi chiedete se le voci sono vere (nel 99% dei casi sono false). Non sceglieremo mai dei ruoli senza delle sceneggiature.

Nel film, David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor, Skyler Gisondo interpreterà Jimmy Olsen e infine Sara Sampaio sarà Eve Teschmacher.

Le riprese di Superman: Legacy, diretto da James Gunn, partiranno all’inizio del 2024 e l’uscita è fissata per l’11 luglio 2025.

