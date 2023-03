Superman: Legacy, Kevin Smith ha la “massima fiducia” sulla regia di James Gunn

Durante l’ultimo episodio di FatMan Beyond, Kevin Smith ha commentato l’annuncio di James Gunn come regista di Superman: Legacy (oltre che sceneggiatore).

“Sono contento per lui, James ha un talento pazzesco, ca*zo. È decisamente uno dei migliori, perciò è una meraviglia caz*o” ha commentato. “E poi James è noto per fare cose un po’ più bizzarre perciò sono troppo curioso di scoprire cosa farà con un’icona americana“.

Ha poi aggiunto:

Non vedo l’ora di scoprire cosa farà con il personaggio. Pensate a tutto il cuore dei film di Guardiani della Galassia, che quando fu annunciato indusse tutti a pensare: “Fanno cosa? La Marvel è finita”. Eppure alla fine ha trovato un modo per apportare un cuore incredibile ai primi due film e, a giudicare dal trailer, ancora più cuore al terzo. […] Ho la massima fiducia in lui.

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn – Safran e arriverà nei cinema l’11 luglio del 2025. Sarà anche la prima volta che James Gunn si dedicherà alla regia di un film supereroistico dedicato a un “personaggio di Serie A” universalmente conosciuto come Superman, dopo aver lavorato con personaggi inizialmente meno noti ai non lettori di fumetti come i Guardiani della Galassia e Suicide Squad.

