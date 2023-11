Dopo una lunga ricerca, James Gunn ha finalmente trovato il suo Lex Luthor in Superman: Legacy, il cinecomic DC dall’anno prossimo in produzione.

Si tratta, come già indicato da diverse voci, di Nicholas Hoult, come riportato in esclusiva da Deadline.

Superman: Legacy dei DC Studios è il secondo cinecomic per l’attore, già scelto in passato per interpretare Bestia nei film di X-Men targati 20th Century Fox.

L’Hollywood Reporter sottolinea che un accordo non è stato ancora siglato, ma che le trattative sono in corso.

Altri attori che hanno interpretato il personaggio sia al cinema che in televisione sono stati Gene Hackman, Kevin Spacey, Michael Rosenbaum e Jesse Eisenberg.

Nel film, David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

Le riprese di Superman: Legacy, diretto da James Gunn, partiranno all’inizio del 2024 e l’uscita è fissata per l’11 luglio 2025.

