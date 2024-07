Durante un’intervista con THR, Ti West, regista di MaXXXine, ha parlato del suo piccolo contributo dietro la scelta di David Corenswet come nuovo volto di Superman.

Il regista aveva scelto l’attore per partecipare a Pearl e ha poi svelato di esser stato contattato dalla Warner Bros. per un commento sulla sua esperienza con Corenswet.

“Ho ricevuto delle telefonate quando [Corenswet] era in lizza per Superman” ha spiegato. “La gente si stava un po’ informando su di lui e io l’ho sostenuto con tutto il cuore, garantendo per lui. Si merita ogni cosa, non vedo l’ora di ammirarlo [in Superman]“.

Ha poi aggiunto: “Assomiglia a Superman perciò per me era una cosa sensata“.

Superman di James Gunn arriverà al cinema l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

