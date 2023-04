La Sony Pictures Italia ha diffuso oggi il poster e la data d’uscita italiana di Suzume, il nuovo film animato di Makoto Shinkai, regista di Your Name e Weathering With You, che è arrivato in Giappone già a novembre scorso.

La pellicola (in originale Suzume no Tojimari), tredicesima da regista per Makoto Shinkai che arriva dopo il successo di Weathering with You, uscito nel 2019, sarà nelle sale italiane a partire dal 27 aprile.

Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe. Suzume, un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l’unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone.

Il pubblico statunitense, ricordiamo, dovrà attendere il 14 aprile per l’uscita del film, che sarà distribuito da Crunchyroll, Sony Pictures e Wild Bunch International.

Che ne pensate del primo poster italiano e della data d’uscita di Suzume? Ditecelo nei commenti! Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Badtaste è anche su Twitch.

Classifiche consigliate