Sylvester Stallone spiega perché il supereroe di Samaritan è diverso da quelli Marvel e DC Comics

Samaritan, il film di Julis Avery (Overlord) con Sylvester Stallone è disponibile dallo scorso 26 agosto in streaming su Amazon Prime Video (LEGGI LA RECENSIONE).

Nel corso degli eventi stampa per la pellicola, Sylvester Stallone, che fra il giudice Dredd, Guardiani della Galassia e Suicide Squad ha una certa dimestichezza anche con i cinecomic, ha spiegato in cosa il suo personaggio si differenzia da quelli classici della DC o della Marvel.

Questo tizio… è una sorta di supereroe molto più ordinario per così dire. Potresti ritrovarti vicino a lui su un treno o un bus senza accorgerti minimamente che potrebbe sollevare tutta la vettura con la sua forza. C’è questa specie di semplicità che lo contraddistingue e che, alla fine, può esplodere ed è in contrasto con la musica trionfale, gli effetti speciali e i fulmini di un tizio che colpisce il terreno con un pugno e crea un’onda sismica. Ti puoi aspettare un supereroe che è molto ordinario e fa cose straordinarie. È come se Rocky fosse un supereroe. Ha queste qualità da tipo da strada e no è calato nel contesto di un universo fantastico. Ha a che fare con situazioni molto ordinarie. Sta nel nostro stesso vicinato ed è quello che mi è piaciuto di lui.