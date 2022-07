Durante una chiacchierata con Rolling Stone per la promozione di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi ha parlato del suo film di Star Wars.

Il regista ha spiegato di non voler correre:

Il Taika di 10 anni fa sarebbe stato nel panico e nervoso all’idea, ma se qualcosa non va, non va. Se non è pronta, non è pronta.

Con Star Wars non voglio correre, non voglio buttarmi in qualcosa senza assicurarmi che sia unico, che sia il mio film e che abbia senso, perché sarebbe un disastro.

Al momento sto scrivendo, perciò farò del mio meglio per produrre un’idea che tutti possano amare.