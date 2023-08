Durante un’intervista The Hollywood Reporter, i gemelli Philippou hanno parlato di un eventuale sequel di Talk to Me, l’acclamato horror della A24 che arriverà nei cinema italiani a partire dal 28 settembre.

“Una parte di me pensa: ‘Oh, abbiamo concluso'” ha spiegato Danny. “E l’altra dice: ‘Oddio, datemi un sequel, vi prego’. Ho in mente delle scene che vorrei così tanto girare, sarebbero fichissime. Perciò se la A24 mi proponesse un sequel, non potrei resistere. Voglio farlo così tanto“.

Michael ha poi aggiunto: “La domanda a quel punto sarebbe se continuare a raccontare la storia di Mia e gli altri personaggi o esplorare un’altra parte del mondo. È una bella domanda“.

Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2023 dove ha raccolto il plauso della critica, Talk To Me uscirà nelle sale italiane il 28 settembre con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures.

Classifiche consigliate