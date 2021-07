Si è conclusa oggi la 67esima edizione del Taormina Film Fest: questa sera si terrà la premiazione al Teatro Antico, nella quale verrà decretato miglior film, diretto e interpretato da Daniel Brühl che riceverà anche il premio come miglior attore.

Roberto De Feo e Paolo Strippoli sono invece i vincitori del premio per la miglior regia per A Classic Horror Story, in uscita tra pochi giorni su Netflix. Matilda De Angelis, invece, vince come migliore attrice per Atlas.

Il comunicato: