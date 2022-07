Taron Egerton ha fatto un provino per vestire i panni di Han Solo

Pare che Taron Egerton fosse in lizza per vestire i panni di un noto e amato personaggio della saga di Star Wars.

Parlando al podcast Happy Sad Confused la star di Kingsman ha rivelato di aver sostenuto un provino per vestire i panni di Han Solo in Solo: a Star Wars story:

Sarò onesto: sono salito sul Falcon. Ero con Chewie. In costume. E ce n’era un’altro…c’era un altro giro di audizioni da fare che ho deciso di non affrontare. Siamo in un punto abbastanza lontano da quando è accaduto ciò, sento di poterlo rivelare. Spero che questo non infastidisca nessuno.