Taron Egerton smentisce ancora una volta le voci su Wolverine e spiega il rifiuto al ruolo di Ciclope

Sono anni che Taron Egerton è al centro dei fan casting come volto del nuovo Wolverine dell’Universo Marvel dopo l’addio di Hugh Jackman al ruolo e dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney.

“Ho fatto l’errore di dire che avevo avuto un incontro generale con la Marvel quattro anni fa, che è vero” ha ammesso l’attore durante un’intervista per Sway in the Morning su SiriusXM. “Ma è rimbalzata fino a diventare questa cosa“.

Con “cosa” l’attore si riferisce al fatto che molti credano che sia in lizza per il ruolo di Wolverine, per cui viene tempestato di domande durante ogni attività per un suo progetto in uscita:

Guarda, l’ho sempre detto, non so se sono la persona giusta per quel ruolo. Ho visto [Hugh] Jackman ieri di sfuggita, lui ha interpretato il ruolo originale, e siamo così estremamente diversi. Non so se potrei essere la persona giusta a ricevere quel testimone.

Ha poi svelato di aver rifiutato il ruolo di Ciclope negli ultimi film di X-Men:

Non è un problema dirlo, ed è tutto vero, ne abbiamo parlato davvero, non l’ho mai detto prima, ma in tutta sincerità il motivo per cui quella conversazione non è durata a lungo è che non volevo interpretare un personaggio in una potenziale serie di film senza che si vedessero i suoi occhi.

È stata una costa istintiva e creativa… gli occhi sono lo specchio dell’anima, sarebbe stato impegnativo e per niente intrigante. Non me l’hanno mai offerto formalmente, ma c’è stata una conversazione – una conversazione vera – che non è mai andata oltre.