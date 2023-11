Dopo aver sbancato i botteghini di tutto il mondo, Taylor Swift – The Eras Tour si prepara ad arrivare nelle case di tutti i fan in edizione estesa, ma per il momento solo a noleggio.

La popstar ha infatti annunciato oggi che il 13 dicembre – giorno del suo compleanno – il film concerto sarà disponibile per il noleggio digitale negli Stati Uniti, in Canada e in altri paesi (non è stata ancora confermata l’Italia, anche se verosimilmente la data sarà la stessa), attraverso tutte le piattaforme on demand (iTunes, YouTube, Amazon etc).

Il film verrà presentato in una versione più lunga, che includerà alcune canzoni escluse dall’edizione cinematografica: Wildest Dreams, The Archer e Long Live. All’appello manca ancora Cardigan, il che lascia immaginare che probabilmente quando il film sarà disponibile per l’acquisto in home video e lo streaming su qualche piattaforma verrà proposto in versione completa.

Swift sta utilizzando le finestre di distribuzione in maniera esemplare: dopo il passaggio al cinema – che ha garantito al film (costato meno di 20 milioni di dollari) un incasso di quasi 250 milioni di dollari in tutto il mondo – toccherà quindi al noleggio digitale. In una fase successiva, immaginiamo che sarà possibile acquistare la copia digitale o l’edizione home video fisica. Nessuna notizia, invece, di accordi con piattaforme per proporre il film in streaming, anzi: negli Stati Uniti verranno presto rimossi sia Miss Americana che il Reputation Stadium Tour. Va detto che il The Eras Tour proseguirà negli stadi di tutto il mondo e poi, di nuovo, negli Stati Uniti per tutto il 2024 quindi non è da escludere che ci vorrà molto tempo prima che venga reso disponibile in streaming…

Hi! Well, so, basically I have a birthday coming up and I was thinking a fun way to celebrate the year we’ve had together would be to make The Eras Tour Concert Film available for you to watch at home! Very happy to be able to tell you that the extended version of the film… pic.twitter.com/JTpl0tz1uG — Taylor Swift (@taylorswift13) November 27, 2023

