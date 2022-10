Ted: a Mila Kunis è stata offerta la parte di Lori solo quando ha raggiunto una certa età

Ospite del podcast Happy Sad Confused, Mila Kunis ha rivelato di non essere stata la prima attrice presa in considerazione per il ruolo di Lori in Ted (LEGGI LA RECENSIONE).

Il regista Seth MacFarlane si era infatti consultato con lei mentre cercava la protagonista femminile, ma inizialmente non le aveva chiesto di interpretarla. Il casting però è durato a lungo e solo alla fine del 2010 la parte è stata offerta all’attrice, quando lei, raggiunti i ventisette anni, aveva ormai l’età che Hollywood riteneva giusta per essere la partner del protagonista Mark Whalberg, all’epoca 39enne. Ecco le sue parole:

[MacFarlane] ha fatto il casting per un po’ prima che Wahlberg firmasse, ma anche una volta che Wahlberg ha firmato, ha fatto i provini con altre donne. E continuava a venire da me durante le registrazioni e a chiedermi: “Chi altro?“. Perché ci voleva un po’ di tempo per fare un film con un orso parlante. E io continuavo a fare nomi: “Che ne dici di quella persona? È una grande attrice“. E poi, all’improvviso, ho iniziato a diventare sempre più vecchia. E a Hollywood, magicamente, posso recitare con Mark Wahlberg… Ma a quel punto avevo già fatto un anno di casting con lui.

Mila Kunis e Seth MacFarlane collaboravano già insieme da tempo visto che l’attrice è nel voice cast originale de I Griffin dove doppia Meg.

Uscito in tutto il mondo nel 2012, Ted ha incassato circa mezzo milione di dollari, sufficienti per dare il via libera al sequel, arrivato nel 2015. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Mila Kunis su Ted? Lasciate un commento!

FONTE: Happy Sad Confused