Nel corso di un’intervista con Kevin McCarthy per la promozione di The Tragedy of Macbeth,ha parlato di, il film di Christopher Nolan con protagonista suo figlio.

L’attore e regista ha ammesso che la visione del film è stata un’esperienza bizzarra:

Sai, è stato troppo strano. Prima di tutto siamo andati a casa di Chris, che ce l’ha mostrato nella sua sala cinema. E poi mi sono ritrovato lì a guardare mio figlio in un film di Christopher Nolan a casa di Christopher Nolan. Stavano succedendo molte cose nello stesso tempo, guardavo mio figlio e pensavo: “Oddio, parla come me”. Poi dicevo: “Ma certo che parla come te, idiota, è tuo…”. Insomma, c’erano così tante cose che stavo provando… da padre.

Love this story Denzel Washington told me about going to Christopher Nolan's house to watch TENET. pic.twitter.com/fnOOriD0TV — Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) January 12, 2022

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.