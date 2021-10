Considerato cheha esordito nei cinema americani, e su HBO Max, in questo fine settimana, dalle testate americane continuano ad arrivare interviste al registaed è in una di queste che il filmmaker ha potuto definiredicome un vero e proprio capolavoro.

Ecco quanto dichiarato da Denis Villeneuve su Tenet (via The Playlist):

Sono rimasto sconvolto da Tenet, penso sia un capolavoro. Per me è un film che tocca dei vertici assoluti dal punto di vista cinematografico. È un film molto complesso, mi sono divertito a guardarlo e l’ho rivisto svariate volte. Ogni volta è stata un’esperienza totale credo che il livello di maestria di Christopher Nolan non abbia eguali. È davvero uno dei migliori registi in attività, le persone non realizzano il livello della sua maestria. Una roba folle. Ogni volta che Chris tira fuori un nuovo film devo assolutamente vederlo sul grande schermo. Vederlo a casa non avrebbe senso.