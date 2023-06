L’attore di Black Panther 2 Tenoch Huerta è stato accusato dall’attivista e sassofonista Elena Rios di violenza sessuale.

Rios ha accusato l’attore su Instagram e Twitter dichiarando: “È molto difficile parlare di abuso emotivo e di abuso da parte di un predatore sessuale come Tenoch Huerta che è amato dal mondo per aver interpretato un personaggio in un film. Sembra così affascinante, che è la caratteristica dei narcisisti“.

Ha poi aggiunto:

“Perché non l’hai denunciato?”. È la domanda che mi pongono quelli che vivono in un paese maschilista, dove la giustizia è irraggiungibile e dove anche se sei scampata alla morte non ti credono.

Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización. — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

La risposta dell’attore si è fatta attendere per circa 24 ore:

“Si è diffusa a macchia d’olio un’accusa su di me falsa e completamente priva di sostanza e non posso più restare in silenzio. Circa un anno fa, ho frequentato Elena per diversi mesi. È stato un rapporto consensuale costantemente, come infinite altre persone possono confermare. Per tutto il tempo si è trattato di un rapporto amorevole, caloroso e fatto di sostegno reciproco. Dopo la fine della relazione, tuttavia, Elena ha cominciato a dipingere in modo errato le nostre interazioni sia in privato che davanti ad amici in comune.

Di conseguenza, alcuni mesi fa, ho consultato degli avvocati per avviare le azioni appropriate per proteggere la mia reputazione e smentire queste accuse false e irresponsabili che possono causare danni e grandi pregiudizi.

Sebbene non sia in alcun modo perfetto, so che queste accuse sono semplicemente false. E sebbene continuerò sempre a migliorarmi, sono obbligato a contestare queste accuse che sono sia false che offensive.

Sono profondamente grato alla mia famiglia e alle persone che mi hanno sostenuto, apprezzo grandemente chiunque sia disposto a conoscere i fatti e a riflettere prima di saltare a conclusioni false e ingiuste”.

Rios è intervenuta su Twitter per spiegare che non aveva tempo per formulare una risposta al comunicato dell’attore perché impegnata a promuovere una legge per proteggere le donne violentate affinché possano ottenere giustizia.

Ha però condiviso alcune minacce ricevute dopo aver denunciato Huerta sui social. “Perché arrivo tardi nel parlarne? Perché ho dovuto elaborarlo. Perché non l’ho denunciato? Perché temevo che questo sarebbe successo: gente che si rifiuta di credere che un SUPEREROE sia un molestatore, manipolatore e predatore sessuale“.

Ha poi aggiunto: “Sì, tu Tenoch Huerta pratichi abusi perché sai di avere potere“.

– @TenochHuerta hoy no puedo contestar a tu comunicado con calma porque, como sabrás, promuevo una LEY para que mujeres violentadas por abusadores, cobardes y enfermos de poder puedan acceder a la justicia y no tengan miedo como el que tú y tus fanáticos tratan de sembrar en mí. pic.twitter.com/JSYYXofltr — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 13, 2023

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

