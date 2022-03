The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro

Durante un’apparizione a On Air with Ryan Seacrest per parlare die diè tornato a riflettere su

L’attore ha parlato del finale del film con Rhino scherzando su cos’è che è successo dopo quella sequenza:

“Se ricordo correttamente, tutto ciò che è successo dopo è stato brutale [ride]… non ne ho idea” ha detto l’attore riferendosi alla sospensione di ogni progetto futuro su Spider-Man dopo i risultati al botteghino del suo secondo film. Ha poi aggiunto:

È lì che la sceneggiatura finiva e dove finiva il film. Perciò sta a voi immaginarvi l’avventura successiva, cosa avreste voluto che succedesse?

