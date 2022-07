Si è parlato più volte della possibilità che Andrew Garfield torni a interpretare Peter Parker ancora una volta nel film mai realizzato di The Amazing Spider-Man 3.

La cosa sarebbe possibile da un punto di vista legale? Screenrant lo ha chiesto a Paul Sarker, ex avvocato della Marvel che di recente sta snocciolando una serie di curiosità sul dietro le quinte di produzioni colossali come quelle dei cinecomic.

Ecco la sua risposta:

Da un punto di vista legale tutto è possibile, ma ciò non vuol dire che sia fattibile da un punto di vista commerciale e creativo. Legalmente in quanto avvocati ci ritroviamo spesso a chiarire tutto ciò che ci viene chiesto dalle squadre creative e produttive.

So che la Sonyu ha i diritti esclusivi di Spider-Man. In teoria, se Andrew Garfield volesse far parte del futuro del frachise con Amazing Spider-Man 3 e se ci fosse il budget, le parti potrebbero stendere legalmente qualunque tipo di contratto sia necessario.

Da un punto di vista creativo, Andrew Garfield potrebbe non volerlo fare. A quanto so ha detto che vuole prendersi una pausa dalla recitazione e potrebbe non essere predisposto a girare un terzo film.

Se tutte le condizioni ci fossero, però, legalmente sarebbe possibile.