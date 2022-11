The Batman 2: Barry Keoghan ha grandi piani per Joker se sarà nel film

In una recente intervista con il New York Times, Barry Keoghan ha parlato di The Batman 2 e della possibilità che il suo Joker sia nel film.

A detta di Matt Reeves, non è certo che il suo personaggio faccia un’apparizione nel sequel, perciò l’attore ha voluto commentare tale possibilità in punta di piedi, parlando del ruolo e della necessità di proporre qualcosa di innovativo rispetto al passato: