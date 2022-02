Ci siamo, dopo una lunga attesasta finalmente per arrivare nei cinema di tutto il mondo: sono aperte ufficialmente le prevendite del film di Matt Reeves, e noi di BadTaste.it celebreremo il ritorno del Cavaliere Oscuro sul grande schermo con una grande anteprima di mezzanotte ad Arcadia Cinema di Melzo, sul mega schermo della Sala Energia!

L’appuntamento per tutti gli appassionati della saga nella notte tra il 2 e il 3 marzo (esattamente alle 00:01 del 3 marzo), per avere l’opportunità di vedere per primi in Italia (e tra i primi al mondo) l’attesissimo blockbuster con Robert Pattinson. Dopo la proiezione, come sempre, registreremo le vostre impressioni e realizzeremo un video che verrà condiviso sui social di BadTaste.it e di Arcadia!

Vi ricordiamo che le prime proiezioni parlano di un primo weekend al box-office americano tra i 135 e i 185 milioni di dollari (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Il cinecomic arriverà nelle sale statunitensi il 4 marzo.

Trovate tutte le informazioni sul film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda!