Durante una recente intervista con Esquire Middle East ha parlato del suo ingresso nell’universo DC con, il film DC ora nelle sale italiane.

Ecco le parole dell’attore:

Matt Reeves è un grande, lui e [il produttore] Dylan Clark sono stati fantastici nei miei confronti. Entrare nell’universo di Batman ha avuto un grande significato per me, adoro quei film, specialmente quelli di Batman. Trovarmi in quel mondo è stato pazzesco, ancora stento a crederci. [..] Altrettanto lo è stato tornare a lavorare accanto a Colin Farrell, anche se non abbiamo condiviso alcuna scena.