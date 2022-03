The Batman

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Visto che in alcuni fumetti Catwoman è bisessuale,conterrà una strizzata d’occhio alla storia del personaggio interpretato da Zoë Kravitz ( qui potete leggere la nostra recensione pubblicata poche ore fa).

Pedestrian ha infatti notato che nel film è presente un momento in cui Selina si rivolge a una ragazza di nome Anika chiamandola “tesoro”. Il personaggio dimostra di avere anche un certo interesse per il Bruce Wayne di Robert Pattinson, così il sito ha chiesto un commento all’attrice in persona:

È assolutamente così che l’ho interpretata, ovvero che c’era del tenero tra loro due.

