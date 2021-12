In una nuova anticipazione pubblicata da Empire Magazine , tratta dal prossimo numero che sarà dedicato adi Matt Reeves, scopriamo qualcosa di più su, ovvero il personaggio interpretato da Colin Farrell nella pellicola in uscita a marzo in tutto il mondo.

Oswald Cobblepot – che Farrell chiama “Oz” – è una figura molto pericolosa per via della sua debolezza, e a quanto pare Reeves si è ispirato in parte a un personaggio de Il Padrino per svilupparlo, come racconta l’attore:

Reeves mi ha citato Fredo. Perchè Fredo è paralizzato nel suo essere insignificante, in una famiglia piena di uomini molto forti, molto chiari, molto capaci e molto violenti. È per questo che lui decide di commettere quell’atto di tradimento, a causa della sua debolezza, del suo essere distrutto, della sua sofferenza. È lo stesso tipo di frattura che è al cuore di Oz, che alimenta il suo desiderio e la sua ambizione di emergere in questa cabala criminale. Dove lo porterà quest’ascesa… vorrei esplorarlo nel secondo film, se verrà realizzato.

Farrell spiega anche il motivo per cui è stato utilizzato del trucco prostetico per farlo “ingrassare”:

Matt ha pensato a questo personaggio come al classico corpulento, rotondetto… non so come dire… Beh, avevo appena finito di girare The North Water, serie per la quale avevo dovuto mettere su stazza, e Matt mi ha detto: “Sei perfetto!” Ho pensato: “Beh scordatelo, perché mi metterò sotto con gli allenamenti, voglio recuperare la mia salute”. Quindi abbiamo esplorato altri mezzi per creare questo personaggio in termini di fisicità. […] Ho fatto un giro per lo studio [con quel makeup e il costume], e improvvisamente ha iniziato a emergere il tono di voce che avevo sviluppato assieme a Jessica Drake, l’insegnante di dizione. Ecco che Oz nasceva. È stato straordinario.

Il kolossal basato sui personaggi della DC Comics uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, in Italia sarà disponibile dal 3 marzo.

