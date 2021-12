, il kolossal cinefumettistico della Warner Bros diretto da Matt Reeves e interpretato da un cast che comprende Robert Pattinson, Paul Dano, Jeffrey Wright, Zoe Kravitz, Peter Sarsgaard, Colin Farrell e Andy Serkis si aggiudica la prima posizione nella classifica stilata da IMDb dei film più attesi del 2022.

Qualche giorno fa vi abbiamo proposto la Top 10, sempre stilata dall’Internet Movie Database dedicata a quelli che sono stati i film più apprezzati dai frequentatori e le frequentatrici del popolare sito che conta grossomodo 250 milioni di visitatori unici su base mensile e ben 83 milioni di utenti registrati. Una chart dominata dai cinecomic che vede però, al primo posto, Dune di Denis Villeneuve (ECCO TUTTI I DETTAGLI DELLA CLASSIFICA).

Nella chart delle pellicole intorno alle quali si registra il maggior tasso di attesa e curiosità fra quelle in uscita nel 2022 la presenza di film basati su fumetti è più “limitata”, 4 posizioni su 10 contro le 5 della precedente, ma la palma d’oro per il Most Wanted va comunque proprio a The Batman.

A seguire trovate tutte le posizioni

da notare come, al quinto posto, faccia capolino Killer of the Flower Moon, l’attesissima nuova pellicola diretta da Martin Scorsese e interpretata da Leonardo DiCaprio.

Il kolossal basato sui personaggi della DC Comics uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, in Italia sarà disponibile dal 3 marzo.

Trovate tutte le informazioni su The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda!