In una recente intervista con The Illuminerdi , lo scenografo James Chinlund ha parlato die delle fonti di ispirazione per la sequenza ambientata ad Arkham con protagonisti il crociato di Gotham e Joker.

Alla base della sequenza, ha spiegato Chinlund, c’era un film di Akira Kurosawa:

C’è un film giapponese intitolato Anatomia di un rapimento che è stato una grossa fonte di ispirazione per Matt, perché [in quel film] c’è questa rivelazione con la cinepresa che si alza e si scopre che i personaggi sono in una stanza da interrogatorio.

Abbiamo cercato modi diversi per svelare i personaggi. Per esempio nel caso di Joker volevamo che fosse lì e che al contempo non ci fosse, che fosse coperto da strati di vetro, reti, ombre e luci.

Quel film è stato di grande ispirazione per capire come rivelare i personaggi in modi diversi mantenendo una coltre di mistero.