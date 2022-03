diè finalmente arrivato nei cinema. Nonostante il regista / sceneggiatore abbia specificato più e più volte che per lui la cosa più importante era dar vita a una storia capace di reggersi sulle proprie gambe senza stare a pensare più di troppo agli eventuali collegamenti con gli altri eroi e villain della DC Comics, l’argomento è stato comunque tirato fuori nel corso delle varie interviste concesse dai talent.

Anche perché Matt Reeves ha spiegato che, per quel che ha a che fare con una eventuale prosecuzione della storia di The Batman, sta chiaramente pensando a dei collegamenti col mondo della DC Comics anche se preferisce circoscriverli all’universo di Gotham City.

Chiacchierando con Total Film (via Comic Book), il filmmaker ha commentato la possibilità di un crossover fra il suo The Batman e Joker (LEGGI LA RECENSIONE), l’acclamata pellicola di Todd Phillips con Joaquin Phoenix. Ecco la sua risposta:

Stavo finendo il terzo film del Pianeta delle scimmie quando sono salito a bordo del progetto Warner nel 2017. Parliamo di un processo durato 5 anni. Quando stavo lavorando alla sceneggiatura addentrandomi in essa, Joker non era neanche uscito. Non sapevo cosa fosse o come sarebbe scappato fuori. Sono diventato consapevole di Joker quando eravamo ben avviati nello sviluppo di The Batman e avevamo già delle basi ben piantate quindi non prevedevamo una cosa come quella. Joker è sempre stata una storia a sé. Non ci sono mai state discussioni circa la possibilità di fare un crossover.