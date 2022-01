È cosa nota che Ben Affleck avrebbe dovuto scrivere, dirigere e recitare in The Batman prima di decidere di tagliare i ponti con il personaggio e accettare un’ultima apparizione in The Flash.

Nel corso della promozione della sua ultima fatica, Matt Reeves ha confermato a Esquire che la Warner Bros., dopo il forfait di Affleck, gli si era avvicinata per proporgli di portare al cinema quella versione.

Reeves ha spiegato che la sceneggiatura scritta da Affleck con Geoff Johns “era assolutamente valida”, ma che preferiva qualcosa di più personale e intimo:

Era pieno d’azione e profondamente legato al DCEU con apparizioni di personaggi da altri film e da celebri fumetti. Non ho appena l’ho letto ho capito che non era quello che voglio fare.

Nei piani di Affleck c’era uno scontro tra il Cavaliere Oscuro e Deathstroke, ma a quanto pare altri componenti della Justice League sarebbero dovuti apparire. Reeves ne parlò allora con lo studio:

Dissi loro che c’erano già stati film grandiosi, ma che se fosse toccato a me, avrei voluto fare qualcosa di più personale in modo da sapere cosa raccontare, cosa dire agli attori e dove mettere la macchina da presa. Quella sceneggiatura era assolutamente valida ed emozionante, quasi come bondiana, ma non mi coinvolgeva.

Reeves all’epoca era ancora impegnato con l’ultimo capitolo del Pianeta delle scimmie, e disse che non avrebbe potuto lavorarci a dovere:

Con mia grande sorpresa e shock, mi dissero: “Sai che c’è? Vorremmo davvero coinvolgerti. Ti aspetteremo“.

La data d'uscita italiana, solo al cinema, è fissata al 3 marzo.