che vedremo prossimamente nei panni di James Gordon in The Batman di, è attualmente impegnato nella promozione stampa della serie animata Marvel Studios "What if…?"

In una chiacchierata fatta con ComicBook, l’attore ha però parlato anche della concorrenza, di The Batman appunto, spiegando di aver amato la sceneggiatura del film, il lavoro coi colleghi e la dinamica creata con Robert Pattinson, l’attore chiamato a interpretare Bruce Wayne e il suo alter ego mascherato nel cinecomic in uscita il prossimo anno:

Abbiamo fatto questo film tutti insieme, Rob e Zoë [Kravitz], Colin [Farrell] e John Turturro, tutti insieme al lavoro sotto la regia di Matt Reeves per creare dei personaggi e una Gotham che sono specifici del nostro film. Per questo qualsiasi cosa facciamo a livello individuale è una sorta di riflesso di quello che stiamo facendo insieme e della visione di Matt. Che è molto specifica. È decisamente un richiamo alla Dc intesa come Detective Comics. L’ho amato. Ho amato la sceneggiatura e ho amato quello che stavamo facendo. In circostanze non semplici e che non ho amato fra l’altro. Dopo la pausa nelle riprese, è stato ostico tornare al lavoro a settembre, specie starsene isolati lontano dalla famiglia in un hotel deserto a Londra. Ma penso che siamo riusciti a realizzare un film brillante. Ho amato la dinamica che Rob e io siamo riusciti a creare. Non vedo l’ora che le persone possano vedere quello che è riuscito a fare. È come se ci fossero tre persone. C’è Robert, c’è Bruce Wayne e c’è Batman e sono tutti molto differenti.

Vi ricordiamo che il celeberrimo Crociato di Gotham tornerà in una pellicola solitaria, quella di cui stiamo parlando ora, ma anche in The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti con Ezra Miller attualmente in lavorazione in Inghilterra. Nella pellicola ritroveremo sia il Batman di Michael Keaton visto nei lungometraggi di Tim Burton che quello interpretato da Ben Affleck in Batman v Superman, Justice League e Zack Snyder’s Justice League.

Regista dell’atteso film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

The Batman uscirà nei cinema il 4 marzo 2022.

