, il cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson uscito lo scorso 3 marzo nei cinema italiani, è stato concepito dal regista come “una pellicola a sé stante”, ma, ovviamente, propone in ogni caso svariati spunti per il prosieguo della storia. Questo perché il filmmaker ha sì voluto concepire la pellicola su una trama capace di reggersi sulle proprie gambe, ma ha comunque inserito un sacco di riferimenti alla “mitologia di Gotham City” che possono consentire ampio spazio di manovra con i vari progetti che arriveranno in futuro. Al momento, la sola produzione confermata è la serie TV dedicata al Pinguino di Colin Farrell , ma data la calorosa accoglienza critica e, soprattutto, commerciale tributata a, possiamo ipotizzare con una certa tranquillità che la pre-preproduzione del sequel sia già in corso d’opera, in attesa dell’annuncio ufficiale che, prima o poi, verrà fatto dalla Warner.

Intanto però grazie al libro The art of The Batman possiamo affermare con una certa sicurezza – mai dire mai quando si tratta di cinecomic – che quella presente nel terzo atto del film non è una citazione a Bane e al siero Venom. Parliamo, chiaramente, della scena in cui Batman, dopo aver accusato “un po’ di danni” si inietta un liquido verde che gli dà una botta di energia tale da riuscire a riprendere con grande vigore la battaglia contro i seguaci dell’Enigmista. Ebbene, nel libro citato (via Screen Rant) non si fa alcuna menzione al Venom, ma viene detto che si tratta di normalissima adrenalina da impiegare secondo necessità (tanto di Batman quanto di altri) e non di una sagace strizzatina d’occhio a una celebre nemesi dell’Uomo Pipistrello

