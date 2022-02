Anche, alla stregua die di sempre più progetti (come), ha fatto uso del Volume, anche noto come tecnologia Stagecraft.

Come vi abbiamo raccontato in uno speciale dedicato, il Volume prevede l’utilizzo di teatri di posa circondati da giganteschi schermi LED ad altissima definizione sui quali vengono proiettate, in tempo reale, le ambientazioni delle scene da girare, con notevoli vantaggi legati alla luce e ai riflessi.

Il regista Matt Reeves ha raccontato a CB che il merito è da attribuire al direttore della fotografia Greig Fraser che aveva già fatto esperienza con la tecnologia:

Aveva già cominciato a usare il Volume in Rogue One [in versione embrionale] e poi in The Mandalorian, ma per ambientazioni di tipo diverso, come pianeti e deserti. Così abbiamo iniziato a chiederci se si potesse fare qualcosa [nel nostro caos] e ne abbiamo discusso con la ILM. Assieme al nostro fantastico scenografo James Chinlund volevamo dare vita alla nostra Gotham, e usare il Volume in certi ambienti non solo per aiutare gli attori ma anche perché fosse una fonte di luce.

Il regista ha parlato delle difficoltà legate al blue screen e all’esigenza di limitarsi a “immaginare” come l’effetto finale per gestire la luce:

Io e Greig ne abbiamo parlato a lungo ed è una cosa che odiamo. Perciò con The Batman abbiamo progettato la nostra Gotham con la ILM.

Si è trattato di un lavoro fatto prima dell’inizio delle riprese, in modo tale che potesse essere proiettato dietro agli attori al momento del ciak. Il Volume si è rivelato molto utile per una sequenza in cui Batman incontra Catwoman sui tetti di Gotham, con il sole che tramonta:

Se avessimo dovuto girarla al tramonto non ce l’avremmo mai fatta, ma [con il Volume] abbiamo potuto tenere il sole esattamente doveva dovesse essere nel cielo nel corso dei tre giorni che sono stati necessari a girare la scena.

La sequenza che non ha avuto bisogno di blue screen e Volume è stata quella in cui Batman rincorre il Pinguino a bordo della sua Batmobile e finisce per attraversare con la sua auto un muro di fiamme.

