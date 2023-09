Tra i film presentati al mercato del TIFF troviamo The Beast, un nuovo progetto con protagonisti Samuel L. Jackson e Joel Kinnaman.

Il progetto è in pre-produzione e ha ottenuto anche il via libera alla produzione da SAG-AFTRA non essendo collegato a nessuna grossa major.

Il titolo del film si riferisce a una limousine presidenziale chiamata “The Beast” dai servizi segreti perché si tratta di un’autovettura impenetrabile a prova di bombe e proiettile munita di granate, armi da fuoco e fucili.

Quando un gruppo criminale non identificato organizza un colpo di stato contro gli Stati Uniti, il presidente (Jackson) scopre tutte le capacità della sua “Bestia”. Lontano da sua moglie, il presidente deve imparare a controllare The Beast – e il mostro dentro di sé – per salvare la sua vita e quella dell’agente Taft (Kinnaman).

Alla regia troveremo il regista di seconda unità di Shark – Il primo squalo e Transformers – Il risveglio, James Magidan, su una sceneggiatura di Umair Aleem.

Quanto attendete il progetto con Samuel L. Jackson? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Deadline

