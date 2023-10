The Bikeriders non ha più una data di release nei cinema. Secondo quanto riportato da Variety la pellicola con Austin Butler e Tom Hardy sarebbe stata rimossa dalla scaletta delle uscite in sala a causa dello sciopero degli attori.

Il film, diretto da Jeff Nichols, sarebbe dovuto uscire nelle sale americane il 1° dicembre.

Presentato in anteprima al Telluride Film Festival, il film ruota attorno alle vicende del personaggio di Jodie Comer, una donna sposata con uno spericolato motociclista (Butler), narrando anche la storia di un gruppo di motociclisti nell’arco di un decennio.

