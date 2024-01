The Book of Clarence, diretto da Jeymes Samuel, racconta in chiave ironica gli eventi biblici relativi all’avvento di Gesù di Nazareth. Nello specifico il protagonista, Clarence (LaKeith Stanfield), vedendo le folle che seguono Cristo, decide di proporsi come nuovo Messia.

Parlando con Variety il regista spiega di aver voluto un cast di attori neri per il suo film, a differenza dei tradizionale film biblici hollywoodiani:

Anche se amo quei film epici biblici, i neri non ci sono mai. Vedo Yul Brynner e Charlton Heston. Amo quegli attori, ma non sono egiziani. Era super importante raccontare una storia basata sull’ambiente in cui sono cresciuto. È una storia locale – chiunque può relazionarsi ad essa.

Samuel è consapevole che le premesse del film potrebbero far storcere il naso ad alcune persone religiose, ma aggiunge:

È solo la verità.

Per lui The Book of Clarence è semplicemente una storia sul mondo in cui sono ambientate le vicende della Bibbia.

Nel film è presente una canzone di 10 minuti realizzata da Jay-Z (anche produttore della pellicola) e D’Angelo. Racconta come è riuscito a incontrare quest’ultimo:

La maniera in cui è venuto fuori è stata divina. Se credi in Dio, allora è stato Dio; se credi nell’universo, allora è stato l’universo. Perché ho desiderato lavorare con D’Angelo per tutta la mia vita. Ma non puoi semplicemente… nessuno sa dove si trovi questo ragazzo. È come voler lavorare con Jay-Z per tutta la vita, ma se lavorerai con lui è tutta un’altra questione. Quindi, il modo in cui è successo è stato il nostro incontro, io e D’angelo semplicemente che leghiamo a un livello organico, parlando di tutte le cose che ci interessano.

The Book of Clarence vede nel cast anche Omar Sy, Benedict Cumberbatch, James McAvoy e David Oyelowo. Il film è uscito nelle sale statunitensi il 12 gennaio.

Seguici anche su TikTok!

Classifiche consigliate