Secondo quanto riportato da Deadline la Thunder Road (John Wick, The Continental, Monkey Man) collaborerà con Dragonfly Films per realizzare il terzo capitolo di The Boondock Saints.

Pare confermato che Norman Reedus e Sean Patrick Flanery torneranno nuovamente insieme nei panni dei fratelli MacManus.

Il primo film ha debuttato nelle sale nel 1999, il secondo dieci anni dopo, nel 2009.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

