How Do You Live?, ultimo film firmato dal maestro Hayao Miyazaki per lo Studio Ghibli che in tutto il mondo arriverà con il titolo The Boy and the Heron, aprirà il Festival internazionale del cinema di San Sebastián.

La proiezione del film si terrà nell’Auditorium Kursaal venerdì 22 settembre subito dopo la cerimonia di apertura.

Per l’occasione, ecco anche la prima foto ufficiale (qui trovate le immagini arrivate online qualche giorno fa dal libro dedicato al film):

Al momento non è stata ancora annunciata la data d’uscita del film in Italia. Appena ne avremo notizia, vi aggiorneremo in merito.

Quanto attendete il nuovo progetto di Hayao Miyazaki? Qual è il vostro film d’animazione preferito dello Studio Ghibli? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

