The Boys in The Boat, diretto da George Clooney, racconta la storia della squadra di canottaggio statunitense che vinse le Olimpiadi di Berlino nel 1936.

A interpretare il protagonista troviamo Callum Turner che racconta a The Hollywood Reporter come lui e gli altri attori inizialmente fossero pessimi nel canottaggio, nonostante due mesi di preparazione.

George e Grant (il produttore ndr) vennero a vederci remare ed eravamo così emozionati, così orgogliosi. “Mostriamogli quello che sappiamo fare”. Ed eravamo terribili! Potevo vedere dietro i pollici alzati e il sorriso di George il suo dolore e la sua paura.

Fortunatamente, con il passare del tempo, la squadra ha iniziato a ingranare e lavorare bene.

Nel cast troviamo anche Joel Edgerton che interpreta l’allenatore del team. L’attore ha al suo attivo alcuni lavori da regista. Racconta quindi come è stato vedere George Clooney dirigere il film:

Ho pensato fosse incredibilmente ben preparato e che avesse modi molto eleganti con il cast e la crew. Mi sono sentito accudito e in mani sicure.

The Boys in the Boat uscirà nelle sale statunitensi per Natale, in Italia ancora non c’è una data.

