Il film fantascientifico The Creator di Gareth Edwards, regista di Godzilla e Rogue One, arriverà nelle sale il 28 settembre e in occasione della promozione del film il regista ha raccontato un aneddoto sul primo incontro con John David Washington, protagonista della storia:

Scegliemmo il cast durante la pandemia, perciò era difficile organizzare degli incontri. Ma fortunatamente [Washington] vive a LA e i suoi agenti mi dissero che gli avrebbe fatto piacere incontrarmi per pranzo. Così facemmo, ci incontrammo proprio alla fine di questa strada. Entrò, aveva la mascherina, e mi resi conto che era una mascherina di Star Wars. Aveva il logo di Star Wars. Inizialmente pensai: “Oh, no, l’ha messa per Rogue One“. Si sedette e ammise di essere un grande fan di Star Wars. Mi disse: “Indosso questa mascherina tutti i giorni da un anno. Ho pensato di non indossarla per questo incontro, ma sarebbe stato falso. Perciò mi sono detto che sarebbe stato ottimo per rompere il ghiaccio“.

Stando al regista, effettivamente è servito: “Entrammo subito in sintonia“.

Nel cast di The Creator troviamo John David Washington nel ruolo del protagonista, Gemma Chan, Ken Watanabe e Allison Janney. La pellicola uscirà al cinema il 28 settembre.

