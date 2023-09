The Creator di Gareth Edwards arriverà nelle sale il 28 settembre. Il film fantascientifico racconterà lo scontro tra umani e IA, tema decisamente attuale.

Racconta il regista di vedere un parallelismo tra la battaglia del suo film e quella che sta avvenendo a Hollywood tra i sindacati di attori e sceneggiatori e gli studios. Gli scioperanti infatti lottano, tra le altre cose, contro l’utilizzo indiscriminato dell’intelligenza artificiale. Ha così scherzato Edwards durante un Q&A ad una presentazione del film:

Il trucco sta nell’uscire prima della apocalisse robotica e non dopo, cosa che penso accadrà a novembre, forse dicembre. Quindi penso siamo stati molto fortunati.

Continua:

Quando scrivi un film, specialmente un film di fantascienza, cerchi di evitare di collocare la storia in una data precisa… a un certo punto ho dovuto farlo e ho scelto il 2070. Ora mi sento un idiota perché avrei dovuto scegliere il 2023 dal momento che tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi è spaventoso e strano.

Gareth Edwards vede molte altre analogie tra il film e la realtà. In un’intervista con Empire definisce infatti i “creatori” dell’IA come degli “Oppenheimer”: persone quindi che hanno inventato un’arma potenziale per poi rilasciarla al mondo.

Sono gli Oppenheimer dell’IA. E da anni c’è questa grande caccia all’uomo nei loro confronti. Da una parte del mondo sono come Osama Bin Laden – il nemico pubblico numero uno. Dall’altra parte sono degli dei, dei messia e le persone combatteranno fino alla morte per difenderli.

Nel cast di The Creator troviamo John David Washington nel ruolo del protagonista, Gemma Chan, Ken Watanabe e Allison Janney.

Classifiche consigliate