In un’intervista a ScreenRant, il regista di The Creator, Gareth Edwards, ha parlato di come il suo lavoro come regista di Rogue One gli abbia dato un’importante lezione su come trovare il giusto approccio al suo mondo sci-fi, andando oltre l’estetica classica, verso un approccio più da “favola” adottando quella giustapposizione tipica di Star Wars tra il futuristico e gli elementi tipici della cultura spirituale di stampo asiatico: “Star Wars é davvero molto mitologico. Le persone lo definiscono genere sci-fi e anche se è il modo più semplice per definirlo non é di certo il più accurato. Si, ci sono robot e navi spaziali, ma ha più in comune con una favola o un epico film di samurai che con il resto. É qualcosa che rievoca il passato ed eventi avvenuti migliaia di anni fa che si mischiano ad un’estetica dal futuro, ma niente a che fare con il presente. Non c’è niente di contemporaneo in Star Wars. É antico e futuristico al tempo stesso, non c‘è una via di mezzo. Ho percepito una sensazione simile durante i miei viaggi in Asia. Sono due le cose che ti colpiscono di più: la forte spiritualità che percepisci nei loro templi, buddisti o induisti… e poi queste città dal look sci-fi e futuristico. […] mi sono reso conto che era qualcosa che nel film funzionava benissimo”.

Un altro aspetto che ha influenzato molto il regista sono film come Apocalypse Now e Blade Runner: “Ho iniziato a scrivere il film quando ero in questo stupendo posto in Thailandia, dove desideravo andare da tempo, sin da subito si trattava di qualcosa di sci-fi. Poi ho ricevuto questo messaggio dal regista di Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, che mi invitava con lui in Vietnam, e non avevo davvero scuse per non andare. […] una volta lì, non puoi fare a meno di ricollegare quello che vedi all’immaginario della guerra nel Vietnam e a film come Apocalypse Now. Tutto questo, le immense risaie nel mezzo del nulla… si mischiavano all’immaginario sci-fi nella mia testa […] il modo più veloce di spiegare quello che intendevo e vedevo era che come se qualcuno avesse girato Apocalypse Now nell’universo di Blade Runner”.

The Creator uscirà nei cinema il 28 settembre. Nel cast John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe e Benedict Wong.

