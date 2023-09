Durante un’intervista con Collider, Antoine Fuqua ha parlato delle difficoltà affrontate in fase di montaggio con The Equalizer 3, ora nei cinema italiani.

Per il regista è stato difficile “trovare” il film:

Non è mai durato più di 2 ore e 15, ma non ne ero soddisfatto. All’inizio non riuscivo a dargli un ritmo per qualche motivo. Credo che molte fosse dovuto a Emancipation, non voglio parlarne, ma tutta la questione degli Oscar mi ha segnato e non me ne ero reso conto, ho dovuto riprendermi e trovare il mio equilibrio.

Perciò ho dovuto guardarlo e riguardarlo finché non mi è stato chiaro cosa fare. Poi, ritocchi dopo ritocchi ho iniziato a pensare: “Oh, sta andando meglio“, ho continuato a tagliare scene e mi sono detto: “Ok, non è stata una grande perdita“. Ho continuato così finché non ho detto: “Ok, se proseguo, il film ne risentirà“.

Poi ho chiamato [il montatore] Conrad [Buff], che era praticamente al missaggio il giorno prima della consegna e gli ho detto: “Rimettiamo questa scena“. Lui ha risposto: “Ma di che caz*o parli? Il film è pronto“. Io gli ho detto: “No, devo rimetterla, devo assolutamente farlo“. Poi ho reinserito un paio di scene perché il ritmo mi sembrava sbagliato, mi sono reso conto di certe cose un po’ tardi.