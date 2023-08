Un ex collaboratore di Antoine Fuqua ha deciso di fare causa al regista per compensi non corrisposti dopo aver lavorato presumibilmente come consulente a The Equalizer 3.

Il querelante è Paul Lozada, che sostiene di aver fornito alla produzione “informazioni preziose” sulla criminalità organizzata in Europa, sulle armi e sulle coreografie dei combattimenti per esaltare l’autenticità della pellicola. Sostiene inoltre che Fuqua gli aveva offerto un ruolo come consulente per il film, senza mai tener fede alla parola data.

Secondo Lozada, Fuqua lo avrebbe contattato a maggio 2022 per una potenziale serie televisiva prima di chiedergli qualche suggerimento per The Equalizer 3 sulla base del fatto che non fosse soddisfatto della sceneggiatura e aveva quindi bisogno di consulenza su “come funzionasse internamente la mafia“.

L’ex ufficiale di polizia di San Francisco aveva così cominciato a raccogliere più informazioni possibili da fornire al regista per dare sostanza alla sua storia. Quando poi, mesi dopo, gli aveva chiesto il compenso, Fuqua gli aveva risposto che sarebbe stato chiamato dal direttore di produzione Clayton Townsend, ma non fu così.

Lozada prese poi un volo per Roma, dove erano in corso le riprese, credendo di essere un componente della produzione. Quando si incontrarono per chiarire la posizione di Lozada, Fuqua disse che la produzione si sarebbe fermata a causa del Covid-19 e si rifiutò di parlare di altro.

Il regista smise di rispondere ai messaggi di Lozada, fin quando non gli inviò un’email scrivendogli: “Neanche una sola cosa in Equalizer ha a che fare con te. Neanche una. Sei venuto a Roma e volevo coinvolgerti in qualche modo per aiutare te, non me“.

Lozada ha citato Fuqua in giudizio per infrazione di contratto verbale.

Girato in Italia in Costiera Amalfitana, The Equalizer 3 sposta l’azione nel nostro Paese, dove Robert McCall, lasciati gli Stati Uniti, finisce per affrontare la mafia. Ora risiede in Italia e scopre che alcuni suoi amici sono sotto il controllo di alcuni boss della malavita locali. Pronto a tornare al vigilantismo, Robert sa che di dover prendere in mano la situazione per proteggere i suoi amici.

Nel cast accanto a Washington ci sono anche Dakota Fanning (i due lavorarono assieme in Man on Fire quando lei aveva solo nove anni), David Denman, Sonia Ben Ammar e Remo Girone.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Fonte

Classifiche consigliate