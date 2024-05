The Fall Guy

Gli Universal Studios di Hollywood hanno inaugurato sabato il The Fall Guy Stuntacular Pre-Show sul set di Waterworld. Lo scopo dello spettacolo, che durerà fino al 19 maggio, è presentare il duro lavoro degli stuntman e i dietro le quinte di come vengono realizzate alcune scene e acrobazie nei film. Nella serata di sabato erano presenti anche Ryan Gosling e il regista di The Fall Guy, David Leitch. Proprio dal film infatti prende ispirazione lo show.

Afferma Gosling, in merito al lavoro dello stuntman:

Sono davvero le persone più laboriose nel mondo dello spettacolo.

E Leitch stesso, che ha svolto quel lavoro per 25 anni, svela che il suo film è proprio pensato come lettera d’amore per tutte quelle persone che lavorano dietro la camera.

The Fall Guy è una lettera d’amore a tutte le persone dietro le quinte che creano la magia sullo schermo… È un film molto personale per me. Ci sono molte storie da cui attingere… è stato davvero divertente.

Il film di David Leitch esce il primo maggio. Nel cast troviamo anche Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu.

FONTE: Variety

