Come noto, sarà Pedro Pascal a interpretare Reed Richards in The Fantastic Four, ma la parte sarebbe potuta andare a Rahul Kohli.

L’attore di iZombie e La caduta della casa degli Usher era stato evidenziato dai fan come parte del cast ideale del film, e ha recentemente rivelato di aver sostenuto i provini per il ruolo:

“Sì, non so se posso parlarne… Non ho ottenuto la parte… ed è la cosa importante. Nei giorni buoni, vedo Constantine…” ha detto Kohli in un’intervista con Salaam Nerds. “Ogni tanto ricompare. E li amo tutti quanti. Nei giorni buoni, mi dico: ‘Beh, significa che sono un attore ricercato!’ La gente vuole prendermi in considerazione. Sei il tipo che la gente acclamerà per qualsiasi cosa… Ma nei giorni brutti, mi dico ‘È un promemoria che non sei il tipo giusto. Non hai avuto la parte. Questi sono i ruoli che non otterrai mai.’ Quindi, è dolce ed è una questione di prospettiva. Si tratta di come ci si sente riguardo a se stessi.”

Ricordiamo che Pedro Pascal affiancherà Vanessa Kirby nel ruolo di Sue, Joseph Quinn come Johnny Storm, ed Econ Moss-Bachrach come Ben Grimm. Altri membri del cast includono Julia Garner come Silver Surfer, Paul Walter-Hauser, John Malkovich, Ralph Ineson e Natasha Lyonne.

Matt Shakman, regista di WandaVision, dirigerà il film basato su una sceneggiatura di Ric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La produzione inizierà questa estate e il film uscirà il 25 luglio 2025.

Seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate